Взрослый мужчина напал на подростка на Манчестерской улице

Хулиган избил 16-летнего вечером у автобусной остановки.

Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои) после происшествия, имевшего место 6 февраля на Манчестерской улице, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

По информации полицейских, 28-летний местный житель напал на 16-летнего подростка вечером, когда тот стоял на автобусной остановке. Парень отделался ушибами и ссадинами. Из больницы его отправили домой на амбулаторное лечение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в нападении был задержан. Его доставили в отделение полиции и предъявили ему обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что росгвардейцы вернули петербурженке сына, который уехал на автобусе в Ленобласть.

Фото: Piter.TV