Росгвардейцы вернули петербурженке сына, который уехал на автобусе в Ленобласть

По словам женщины, она оставила своего 4-летнего ребенка под присмотром старшего сына. Отправившись на улицу, они вдвоем самостоятельно поехали на автобусе, но в пути старший не уследил за младшим братом.

В Ленинградской области росгвардейцы вернули матери сына, потерявшегося во время поездки на общественном транспорте. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Около 11:00 9 февраля в правоохранительные органы обратилась женщина. Она сообщила, что на остановке общественного транспорта в Западном проезде в поселке имени Свердлова находится малолетний ребенок без сопровождения взрослых. По данному адресу незамедлительно прибыл наряд Росгвардии и установил, что мальчик самостоятельно вышел из автобуса на остановке, после чего растерялся и не знал, куда ему идти. Росгвардейцы успокоили ребенка, посадили его в патрульный автомобиль, а также включили для малыша детские мультфильмы на смартфоне.

Впоследствии в правоохранительные органы обратилась мать мальчика. По словам женщины, она оставила своего 4-летнего ребенка под присмотром старшего сына. Отправившись на улицу, они вдвоем самостоятельно поехали на автобусе, но в пути старший не уследил за младшим братом, а тот один вышел из автобуса на остановке.

Женщина была извещена о местонахождении ее младшего сына и вскоре после этого приехала за ним в территориальный отдел полиции.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО