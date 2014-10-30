Напавший на подростка на проспекте Энгельса отправлен в СИЗО

Угрожать несовершеннолетнему он начал еще в салоне автобуса.

Суд Выборгского района Северной столицы избрал меру пресечения в отношении Дмитрия Зобнина, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнего на автобусной остановке, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно данным следствия, происшествие имело место поздно вечером 6 февраля на проспекте Энгельса вблизи автобусной остановки "Манчестерская улица". Нарушать общественный порядок изрядно выпивший мужчина начал еще в салоне автобуса. Он угрожал 16-летнему мальчику, а после выхода из транспорта и вовсе напал на подростка.

Неадекватный мужчина нанес пострадавшему по меньшей мере 3 удара в область головы. У потерпевшего диагностировали телесные повреждения в виде ушибленной раны нижней губы, скола двух передних зубов и ссадин.

13.02.2025 Зобнин был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Срок меры – 10.04.2025. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV