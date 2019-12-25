По предварительным данным, пострадавших в результате нет.

На севере Петербурга произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Днем 15 сентября на проспекте Энгельса трамвай сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадавших в результате нет. На месте работала аварийно-восстановительная служба ГЭТ. Специалисты оперативно поставили вагон и освободили пути.

Движение временно осуществлялось по объездным трассам. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на Мурманском шоссе в Ленинградской области водитель иномарки сбил пешехода насмерть. Женщина переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер