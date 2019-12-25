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На проспекте Энгельса трамвай сошел с рельсов
Сегодня, 16:38
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На проспекте Энгельса трамвай сошел с рельсов

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По предварительным данным, пострадавших в результате нет.

На севере Петербурга произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Днем 15 сентября на проспекте Энгельса трамвай сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадавших в результате нет. На месте работала аварийно-восстановительная служба ГЭТ. Специалисты оперативно поставили вагон и освободили пути. 

Движение временно осуществлялось по объездным трассам. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Мурманском шоссе в Ленинградской области водитель иномарки сбил пешехода насмерть. Женщина переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, проспект энгельса
Категории: Происшествия, Новости СПб, ДТП, Лента новостей,

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