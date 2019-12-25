На Мурманском шоссе в Ленобласти водитель иномарки сбил пешехода насмерть

Женщина переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии во Всеволожском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 14 сентября на 26-м километре Мурманского шоссе 69-летний водитель автомобиля SsangYong сбил 47-летнюю женщину в зоне регулируемого пешеходного перехода. Она переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: женщина погибла под колесами рейсового автобуса на улице Бабушкина в Петербурге.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер