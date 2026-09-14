Женщина погибла под колесами рейсового автобуса на улице Бабушкина

По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Трагедия произошла 13 сентября в 14:25 у дома 37 по улице Бабушкина. В Невском районе Петербурга рейсовый автобус "Лиаз" насмерть сбил женщину. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, водитель общественного транспорта двигался по маршруту от улицы Ткачей в сторону улицы Крупской. Наезд произошел в тот момент, когда пешеход пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате полученных травм женщина скончалась на месте до приезда экстренных служб. По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что двое госпитализированы после лобового столкновения автомобилей на проспекте Славы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

