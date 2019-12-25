Двое госпитализированы после лобового столкновения двух авто на проспекте Славы

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и был вызван эвакуатор для расчистки проезжей части.

Вечером 13 сентября на проспекте Славы произошла серьезная авария с участием легкового автомобиля и машины компании "Вендэкс". Как сообщает 78.ru, красная легковушка выехала на полосу встречного движения и протаранила белый автомобиль.

По словам водителя служебной машины, в салоне красного авто находились двое мужчин — представителей одного из государств Средней Азии. Предположительно, они передвигались на арендованном транспорте и не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате удара у одного из них диагностирован перелом ноги, а у второго – травма головы. Обоих пострадавших госпитализировала бригада скорой помощи. Сам водитель "Вендэкса" также жалуется на боль в груди и ноге, однако от медицинской помощи он отказался.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и был вызван эвакуатор для расчистки проезжей части. Официальных комментариев от правоохранительных органов по данному инциденту пока не поступало.

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Фото: Piter.TV