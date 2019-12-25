В Петербурге задержали 21-летнего подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

Следователи задержали подозреваемого в двойном убийстве в Петербурге.

В Петербурге задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, утром 3 октября в квартире дома на Наличной улице обнаружили тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранениями, которые указывали на насильственную смерть.

Предварительно установлено, что подозреваемый во время бытового конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшим множественные удары ножом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что на Большой Пороховской улице мужчина отрабатывал меткость, стреляя из рогатки по автобусам.

Фото: Piter.TV