Суд наложил арест на испанскую виллу и счета Шария

СМИ узнали, кто выкупил дом украинского блогера.

Испанские суды наложили арест на квартиру и виллу блогера Анатолия Шария. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" рассказал источник, знакомый с ситуацией. Эксперт пояснил, что квартиру украинского оппозиционного деятеля в жилом комплексе "Маринер" в Сегур-де-Калафеле арестовали 17 июня 2026 года по постановлению инстанции из Эль-Вендреля.

Обеспечительные меры приняты по делу № 243/2024-1, которое находится на стадии предварительного расследования. Квартира остается у владельца, но продать, подарить или заложить ее он не сможет. источник издания

Суд в Аликанте постановил, что под арест попадает вилла, размещенная в городке Рода-де-бара с площадью 265 квадратных метров, которую блогер ранее уже продал. Как выяснили отечественные СМИ, обеспечительные меры на особняк были наложены еще в октябре 2025 года. Газета "Известия" объяснила, что виллу мог купить бывший патрульный полицейский из Киева Андрей Ляшок. Его связывают с международным наркокартелем "Химпром", членов которого украинский блогер Шарий ранее обвинял в покушении на себя.

Напомним, что испанское издание elDiario уведомило местных читателей о том, что правоохранительные органы Испании расследуют дело против блогера Шария и его супруги Ольги Бондаренко. Иностранцев подозревают в отмывании денежных средств, уклонении от уплаты налогов, сокрытии активов и подделке документов. Сейчас следователи в особенности заинтересовались продажей дома в Рода-де-Бара. Через эту продажу Анатолий Шарий мог легализовать теневые доходы, а все вырученные средства мужчина якобы вложил в ювелирные изделия и драгоценные металлы, которые "легко спрятать".

Блогер Шарий утверждает, что в Испании на его машину совершили нападение.

Фото: pxhere.com