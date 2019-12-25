Политик в шутку пожаловался на невкусную еду.

Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Ilta-Sanomat.В СМИ уточнили, что политический лидер в Хельсинки отпустил неудачную шутку в вдрес высокопоставленного гостя, прибывшего из Европы. Речь идет оь испанском короле Филиппе VI. Он вместе с супругой королевой Летицией посетили с двухдневным официальным визитом финскую столицу и Рованиеми. Издание отмечает, что испанский король выступил с проникновенной речью с отсылками на финскую культуру, после чего слово взял Александр Стубб.

Мы ценим и хорошую еду, и плохую еду, и все, что между ними. Я благодарю всех, кто принимал участие в визите. Александр Стубб, президент Финляндии

В газете написали о том, что шутка Александра Стубба о некачественной еде не относилась к нюансам визита, а оказалась просто была неудачной и не связанной с отношением к испанской делегации. Президент Финляндии не первый раз допускает оплошности в адрес зарубежных делегаций. Для примера, на прошлой неделе западные СМИ писали о том, что встреча Стубба и молдавского президента Майи Санду окончилась конфузом с нелепыми объятиями.

Президент Стубб заявил, что новый миропорядок установится в 2030 году.

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