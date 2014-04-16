Шестиклассники изнасиловали одногруппника в одной из школ Московского района

По словам родителей учащихся, в данном заведении постоянно происходят подобные инциденты.

В одном из общеобразовательных учебных учреждений Московского района Северной столицы ученики 6-го класса изнасиловали одноклассника в туалете. По факту происшествия в школе состоялось родительское собрание, – сообщают в 78.ru.

Как отметила одна из матерей на собрании, это был не единственный случай сексуального насилия среди детей. По информации пожелавшей остаться анонимной родительницы, в прошлом году в данном заведении старшеклассники снимали "домашнее" видео. Действие также происходило в туалете. И вообще, такие происшествия для школы не редкость, однако в администрации закрывают на них глаза и ничего не делают.

Во время родительского собрания обеспокоенным опекунам порекомендовали сменить образовательное учреждение. По данным журналистов, директор школы Московского района отрицает то, что над изнасилованным шестиклассником издевались его одноклассники.

По данным "Mash на Мойке", подростки, надругавшиеся над одноклассником, уже покинули школу. При этом у одного из них было обнаружено холодное оружие, которое, предположительно, хулиган использовал для устрашения жертвы.

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Фото: Piter.TV