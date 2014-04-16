В 3,5 раза сократились дела по статье за проституцию в Петербурге в 2024 году

В ушедшем году к административной ответственности были привлечены 232 человека.

Количество административных дел по статье 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией) в Северной столице сократилось в 3,5 раза за год. В 2024 году ответственность по данному правонарушению понесли 232 человека. В 2023 году по аналогичной статье проходили 842 петербуржца, – сообщает в своем Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

В 2022 году ответственность за занятие проституцией понесли 360 человек, а в 2021 – 700. В 2024-м сумма штрафов по 6.11 составила около 350 тыс. рублей, в 2023-м – более 1,3 млн рублей.

Поделилась этим знанием с друзьями. Одни сказали, что все в Дубае. Вторые, что это так хорошо работают программы по повышению уровня духовно-нравственных ценностей. Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV