ЦБ беспокоит выросшая доля рассрочки от застройщиков

Эльвира Набиуллина раскрыла суть проблемы для властей.

Доля рассрочки от компаний-затройщиков в России вместо ипотеки значительно выросла, что серьезно беспокоит государственный финансовый регулятор. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров, поделилась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница рассказала, что эксперты в действительности видят рост доли числа сделок, которые известны как "рассрочка от застройщика". Таким образом кредиты потребителям выдают на банковские организации, а застройщики. Речь идет о росте показателя по "рассрочке от застройщика" с 20 до 40 процентов.

Что нас здесь беспокоит? У нас действительно есть беспокойство, потому что широкое распространение этих схем создает риски как для покупателей, так и для самих застройщиков. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России