ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке

Эльвира Набиуллина не видит проблем с продажей экспортерам.

Государственный финансовый регулятор не видит на российском внутреннем рынке проблем с наличием иностранной валюты, продажа ее экспортерами не снижается. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров, поделилась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница назвала ряд факторов, которые могут сказаться на снижении показателей по экспортной выручке.

Пока мы не видим на рынке проблем с предложением валюты и отслеживаем продажу валютной выручки экспортерами, она не снижается. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ РФ добавила, что негативные условия могут быть связаны с развитием процессов мировой экономической системы, а также с фрагментацией, торговыми войнами, которые приведут и могут привести к снижению темпов мировой экономики, повлияют на потребительский спрос. Эти моменты изучаются в рамках рискового сценария развития обстановки. Ежегодно Центробанк России представляет рисковый сценарий, в котором учитывается в том числе и угрозы по сокращению доходов от экспорта.

ЦБ не видит предпосылок для снижения ключевой ставки, заявила Набиуллина.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России