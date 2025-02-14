ЦБ не видит предпосылок для снижения ключевой ставки, заявила Набиуллина

Эльвира Набиуллина рассказала об экономическом состоянии России.

Для снижения ключевой ставки государственному финансовому регулятору необязательно, чтобы уровень инфляции составил четыре процента, а важно увидеть и убедиться в ее устойчивом замедлении. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров, поделилась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница рассказала, что пока что ЦБ РФ не видит никаких предпосылок для снижения ключевой ставки в стране.

Пока мы таких предпосылок не видим, мы еще не видим этих устойчивых тенденций. Следим за широким кругом показателей, но вот последние данные, которые есть, и по кредитованию, и по сбережениям, о чем мы говорили, и по динамике денежных агрегатов, если они станут устойчивыми, да, то возможно снижение ставки. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России