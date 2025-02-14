ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки

Эльвира Набиуллина указала на небольшие проблемы у МСП, но не крупного бизнеса.

Государственный финансовый регулятор не ждет волны банкротств со стороны российских компаний на фоне высокой ключевой ставки в стране. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров, поделилась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница добавила, что бизнес-индустрия сохраняет свою финансовую устойчивость. В настоящее время рост количества заявок на реструктуризацию фиксируется только у малого и среднего предпринимательства. В ЦБ уточнили, что для большинства организаций финансовое положение зависит от роста издержек.

Нет, мы не ожидаем волны банкротств. Да, конечно, есть сильно закредитованные компании, для которых рост стоимости обслуживания долга - важный фактор, фактор, который снижает их прибыль существенно... Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира набиуллина добавила, что несмотря на рост и издержек в целом, и процентных расходов, Россия сохраняет финансовую устойчивость. Этот вопрос внимательно отслеживается аналитиками ЦБ, в том числе через то, насколько увеличивается или не увеличивается рост заявок в банки на реструктуризацию.

Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России