Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции

Глава ЦБ РФ указала на высокие показатели.

Пик годовой инфляции в России, по оценкам государственного финансового регулятора, будет достигнут в апреле-мае 2025 года. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в Центральном банке, поделилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновница объяснила СМИ, что к концу текущего года годовая инфляция будет варьироваться на уровне 7-8 процентов. Эксперты полагают, что сейчас инфляционные показатели в стране неприемлемо высокие. Относительно прогнозов, решено было повысить прогноз по инфляции на текущий год.

Есть годовая инфляция, та, которая меряет инфляцию за последние 12 месяцев... И этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. По нашим оценкам, пик будет в апреле-мае... годовой инфляции. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Колумнист Bloomberg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России