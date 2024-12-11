Марк Чемпион похвалил работу главы ЦБ в предотвращении последствий санкционного давления на Россию.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина является одним из лучших руководителей государственных финансовых регуляторов во всем мире. Такое мнение высказал иностранный колумнист из американского новостного агентства The Bloomberg Марк Чемпион. Автор статьи говорит о том, что российская экономическая система оказала рост вместо ожидаемого многими аналитиками падения. Снижение показателей должно было быть связано с введенными коллективным Западом многочисленными ограничениями и запретами. Однако санкции не сказались на Москве столь негативно, как рассчитывали специалисты за рубежом, именно благодаря "одной из лучших в мире глав центрального банка". Марк Чемпион указал на удивившую многих стойкость России "перед лицом беспрецедентных западных санкций".

Напомним, глава государства Владимир Путин упоминал о том, что наша страна, несмотря на многочисленные рестрикции, развивается, а ее экономические показатели растут. Эти процессы происходят происходит на фоне грубого вмешательства во внутренние дела и давления со стороны правящих политических элит со стороны некоторых государств мира.

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Фото: YouTube / Банк России