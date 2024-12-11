ЦБ утвердил стандарт безопасного использования QR-кода

Госрегулятор выпустил документ с рекомендательным статусом.

Центральный банк России официально утвердил стандарт, который повысит безопасность операций с использованием QR-кодов. Соответствующее заявление опубликовали сотрудники пресс-службы государственного финансового регулятора. Организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, теперь смогут разработать на основе существующего регламента внутренние меры для защиты. В зависимости от видов QR-кодов документ систематизирует угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе финансовой операции. В тексте также презентованы типовые способы защиты от опасности. Для внесения и снятия денежных средств в банкомате по QR-коду предусмотрены отдельные меры безопасности.

Стандарт носит рекомендательный характер и вступит в силу 17 февраля 2025 года. сообщение ЦБ РФ

В документе упоминается, что во время формирования, передаче, обработки запроса данных для генерации QR-кода одной из мер защиты считается определение лимитов запросов на формирование QR-кода с учетом потребностей текущего получателя или плательщика, а также на основе анализа рисков поставщика платежного QR-кода. такие меры помогут справляться в случае неконтролируемых запросов на формирование QR-кода. Такая ситуация может возникнуть из-за несанкционированного доступа к автоматизированному рабочему месту торгово-сервисного предприятия или же ошибками прикладного программного обеспечения.

Добавим, что при сканировании и получении данных из QR-кода для дальнейшего осуществления перевода денежных средств в качестве меры защиты от подмены следует указать отображение реквизитов операции, которые содержатсяв QR-коде. В том числе речь идет о ссылке на онлайн-ресурс, а также запросе на подтверждение действий.

Центробанк назвал дату выпуска новой купюры в 1000 рублей.

Фото: Банк России