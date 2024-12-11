Центробанк назвал дату выпуска новой купюры в 1000 рублей

Россияне смогут увидеть купюру уже в конце 2025 года.

В конце 2025 года на территории России в оборот будет выпущена обновленная купюра с номиналом в тысячу рублей. Соответствующее заявление сделали представители Центрального банка страны, ответив на вопросы подписчиков в своем официальном Telegram-канале. В государственном финансовом регулятора также объяснили ситуацию, которая сложилась с обновлением бумажных купюр номиналом в пять и десять рублей. Ранее такие банкноты заменили на монеты в связи тем, что бумажные варианты этих номиналов быстро изнашивались. Однако в 2022 году Банк России возобновил выпуск, так как купюры пользовались большой популярностью у граждани были более удобными в обращении.

В прошлом году мы также представили банкноту 1000 руб. с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля вызвал неоднозначную реакцию в обществе Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что в ноябре 2024 года Центробанк показал варианты для изображений, которые пойдут на стороны обновленной купюры в тысячу рублей. Выпуск купюры с предыдущим дизайном был приостановлен после жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. Эльвира Набиуллина указала, что символы на банкноте "должны объединять, а не порождать споры".

Экономист Кульбака рассказал, при каком условии ЦБ увеличит ключевую ставку.

Фото: Банк России