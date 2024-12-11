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Экономист Кульбака рассказал, при каком условии ЦБ увеличит ключевую ставку
Сегодня, 8:03
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Экономист Кульбака рассказал, при каком условии ЦБ увеличит ключевую ставку

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По мнению эксперта, ставка может увеличиться на один процентный пункт.

Экономист Николай Кульбака рассказал, при каком условии Центробанк увеличит ключевую ставку. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, рост ключевой ставки зависит от инфляции и давления на регулятор. Кульбака считает, что ставка может увеличиться на один процентный пункт. Также экономист добавил, что на это могут влиять политические факторы. Он подчеркнул, что от роста ключевой ставки сильнее пострадают те отрасли, которые не могут занимать деньги у государства.

Ранее эксперт объяснил, почему покупать сливочное масло в России стало опасно.

Фото: Piter.tv

Теги: ключевая ставка, мнение эксперта, центробанк россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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