Эксперт объяснил, почему покупать сливочное масло в России стало опасно

По словам эксперта, в России уже ушли от кустарных способов подделки продуктов.

Координатор гражданского проекта "За честные продукты" Александр Бражко объяснил, почему покупать сливочное масло в России стало опасно. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в России уже ушли от кустарных способов подделки продуктов и перешли на промышленное производство фальсификата. Он подчеркнул, что из-за этого трудно определить настоящее сливочное масло от подделки. Бражко заявил, что для детей это может стать прямым риском получения хронических заболеваний. Эксперт добавил, что при употреблении молочного фальсификата "человек банально может не дожить до пенсии".

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