Пресс-секретарь МИД РФ оценила позицию европейских политиков к тому, что делает новый глава США.

Европейская часть коллективного Запада прогнется в подобострастном услужливом поклоне под американского президента-республиканца Дональда Трампа. В беседе с ведущей телеканала "360.ru" Екатериной Малашенко официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в рассказала о политике Вашингтона в отношении Европы. журналистка задала гостье программы вопрос о том, блефует ли лидер Белого дома, когда упоминает о возможном выходе США из состава НАТО.

Они называли это трампизмом, они высмеивали это, поддерживали полностью американскую либеральную повестку. Они внедряли ее у себя, они солидаризировались со всеми этими безумными извращениями, которые навязывали им из-за океана, и сделали это единственной или магистральной темой европейской внешней политики. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что европейский регион давно лишился собственного суверенитета и независимости "во всех смыслах". Мария Захарова напомнила, что еще полгода назад политики говорили о том, что не приемлют идей Дональда Трампа, которые, по их мнению, носят экстремистские очертания. Сейчас же, если американский президент увидит отсутствие внутреннего стержня у суверенных стран с долгой историей создания государственности, то просто использует этот прогиб таким образом, каким посчитает для себя нужным.

Зеленскому нужно снова встать на колени, считает Захарова.

Фото: 360.ru