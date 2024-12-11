МИД РФ рекомендовал лидеру киевского режима признать тупиковость своих позиций.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому нужно снова встать на колени. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала зрителям, что последние высказывания со стороны украинского политика демонстрируют общественности всю его маниакальную сущность. При этом в режиме нет в повестке дня рассмотрения вопроса о собственной неправоте или тупиковости позиций. В МИД РФ добавили, что власти соседнего государства кидают в котел своих граждан. Речь идет о снижении мобилизационного возраста.

Сейчас вместо того чтобы остановиться во имя собственных людей, которые верили Зеленскому, перед которыми он вставал на колени, перед которыми, стоя на коленях, просил прощения за ошибки других людей, вместо того чтобы сейчас, возможно, встать еще раз на колени, извиниться не за ошибки Порошенко, а за свои собственные – не ошибки, а преступления, – он начинает делать заявления относительно ядерного оружия. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Однако именно слова о желании Киева получить ядерное оружие демонстрируют маниакальную сущность. По мнению Марии Захаровой, эти слова направлены Владимиром Зеленским на тех, кто на Украине не желает признавать очевидное, и которым нужно подкинуть кость в виде надежды.

Захарова назвала Зеленского маньяком после его требований о ядерном оружии.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik