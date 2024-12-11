В МИД РФ прокомментировали желание Украины заполучить себе ядерное оружие "ради безопасности".

Заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в иностранном политике настоящего маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале. Также чиновница выступила по теме в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Спикер шоу отметила, что ядерное оружие Зеленскому нужно не в целях защиты, а для проактивных целей. Мария Захарова указала, что речь идет о следующем звене в цепочке использования местными властями против определенной культурной, этнической, в том числе и социальной группы людей компактного проживания.

Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Они же доказывают, что атомные станции для него - это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану говорил о том, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия. Он пояснил, что в целях обеспечения безопасности страны коллективный Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik