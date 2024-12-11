Пресс-секретарь МИД РФ оценила атаку дрона в Запорожье по мирному населению.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова после атаки Вооруженных сил Украины на школьный автобус отметила "стратегическое молчание" правозащитников их международных профильных структур. Она прокомментировала в собственном Telegram-канале информацию, о которой ранее сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Чиновник упоминал, что пострадавшими стали пятеро несовершеннолетних пассажиров и водитель. Они стали целью атаки со стороны беспилотника армии киевского режима.

Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание"?" Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее мария Захарова отмечала, что американское Агентство по международному развитию (USAID) принуждало так называемые независимые СМИ на Западе игнорировать подобные военные преступления со стороны ВСУ

Захарова назвала русофобией высказывания о песне "Сигма бой" в Европе.

Фото: МИД России