В МИД РФ пояснили позицию, которую высказала Нэла Риль в Европарламенте.

Высказывания европейских политических лидеров о российской музыкальной композиции "Сигма бой" являются безумием и клинической русофобией. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Мордовии с журналистами от 31 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Можно запретить, я не знаю, бурых медведей. Можно вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже ее попытаться запретить. Можно наказывать воду за то, что она в мировом океане на какой-то своей стадии касалась берегов России. Это из разряда безумия. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее немецкий политик, член Европейского парламента от движения "Вольт Европа" Нэла Риль во время пленарного заседания в декабре 2024 года выступила с резкой критикой хита Сигма Бой". Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц песни, в свою очередь, отметила, что никаких скрытых подтекстов при создании творческого произведения не вкладывалось, поэтому композиция остается вне политики.

Захарова: РФ призывает к прекращению боевых действий на востоке ДРК.

Фото и видео: МИД России