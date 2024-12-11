Захарова: РФ призывает к прекращению боевых действий на востоке ДРК

В МИД РФ прокомментировали акции протеста в Демократической Республики Конго (ДРК).

Москва призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, ведущихся на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), а также выводу незаконных вооруженных формирований и возобновлению переговорного процесса в рамках миротворческих форматов африканского региона. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Мордовии с журналистами от 31 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что обстановка обострилась из-за активизацией наступательных боевых действий группировки "Движение 23 марта" (М23). Ее члены захватили административный центр провинции Северное Киву. Речь идет о городе Гома. Там проживает свыше одного миллионов гражданских лиц.

Кроме того, группировкой М23 были совершены вылазки против развернутой в регионе миротворческой миссии ООН по стабилизации в ДРК, в результате чего были убиты сотрудники миссии - граждане ЮАР и Уругвая. Мы решительно осуждаем эти преступления. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат указала СМИ, что 28 января нападениям со стороны вышедших на улицы столицы ДРК демонстрантов подвергся ряд расположенных в Киншасе посольств. В Москве считают, что речь не идет о мирных манифестациях и призывает действующие власти принять необходимые меры по защите дипломатических миссий. Позиция МИД РФ заключается в том, что важно положить конец насилию в восточной части ДРК путем диалога, прекращением боевых действий, выводу группировки М23 с занятых территорий.

Захарова назвала возможные последствия после интеграции Армении с ЕС.

Фото и видео: МИД России