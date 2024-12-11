В МИД РФ оценила преимущества Еревана в ЕАЭС.

Последствием от европейской интеграции Армении может стать тотальное обнищание армянского населения. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Мордовии с журналистами от 31 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница предрекла сокращение экспорта товаров из Еревана на 80 процентов. При этом Армения не сможет заменить товарооборот со странами-членами ЕАЭС альтернативными источниками даже в среднесрочной перспективе.

Армянская продукция столкнется с более высокими пошлинами, все это приведет к резкому падению темпов роста ВВП. Я, например, считаю, что это основное, потому что это просто будет удар не по прибыли и доходности сегодняшнего дня, а по развитию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что эксперты в Армении утверждают, что коллективный Запад, в частности Европейский Союз, якобы "готов все оплатить". Мария Захарова попросила привести ей пример того, когда ЕС действительно все оплачивал.

Захарова сочла убийства в Русском Поречном примером зверских преступлений Киева.

Фото: МИД России