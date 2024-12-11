В МИД РФ указали на бесчеловечные деяния ВСУ в Курской области.

Убийства мирных жителей в селе Русское Поречное военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются одним из примеров зверских преступлений со стороны киевского режима, совершенных на выделенные коллективным Западом денежные средства. оответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Мордовии с журналистами от 31 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Москва считает необходимым и чрезвычайно важным, спасительным говорить об этом преступлении постоянно. Это требуется не только ради населения Курской области, но и для всего мира, так как общество должно понимать, кого в реальности спонсируют международные союзники ВСУ и на что тратят сотни миллиардов долларов и евро.

Те бесчеловечные преступления, свидетельства террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте совершил буквально людоедскую акцию против мирных граждан. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова указала, что Россия призывает всех свидетелей и очевидцев военных преступлений киевского режима сообщать все известную им информацию в Следственный комитет.

Захарова обвинила Зеленского во лжи о причинах запрета на переговоры с РФ.

Фото и видео: МИД России