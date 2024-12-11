Светлана Петренко раскрыла подробности преступлений украинских военнослужащих в Курской области.

Следственный комитет России установил причастность нескольких украинских военнослужащих в военных преступлениях, совершенных простив мирных граждан в селе Русское Поречное на территории Курской области. В настоящее один из злоумышленников задержан. Официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко в социальных сетях указала, что подозреваемый дал признательные показания. Он объяснил, что совершил убийство вместе с сослуживцами.

Установлена причастность ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник. сообщение пресс-службы СК РФ

Эти иностранцы подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Преступную деятельность украинские военные осуществляли в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года. Они исполняли приказы своего командира. В частности, в селе Русское Поречное солдаты ВСУ убили 11 мужчин и 3 женщин. Также злоумышленники совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых после этого убили. Соучастники злодеяний перенесли тела убитых ими 22 жертв в подвальные помещения частных жилых домов. На российской земле украинцы находились незаконно, так как пересекли государственную границу без ведома таможенной службы.

Будут установлены командиры украинских вооруженных формирований, отдававшие преступные приказы, иные соучастники этих преступлений и дана уголовно-правовая оценка их действиям. сообщение пресс-службы СК РФ

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Фото и видео: Следственный комитет России