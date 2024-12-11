В Копейске задержали начальника миграционного отдела полиции

Силовики задержали женщину по месту работы.

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении начальницы отдела по вопросам миграции правоохранительных органов страны по городу Копейску. В настоящее время государственная служащая подозревается в получении взятки в крупном размере. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы Следственного комитета по Челябинской области. Известно, что фигурантка задержана на рабочем месте сотрудниками УФСБ РФ. В надзорном ведомстве полагают, что в период с августа по сентябрь 2023 года женщина через посредника получила денежные средства от иностранца за быстрое получение гражданства нашей страны. По местам жительства и офисе подозреваемой проведены обыски.

Планируется предъявить ей обвинение и избрать меру пресечения. пресс-служба СК РФ по региону

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Фото и видео: Следственный комитет России