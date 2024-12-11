Транспортная полиция аэропорта "Пулково" раскрыла кражу часов

Следственный отдел линейного подразделения МВД России в аэропорту Пулково возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

В транспортную полицию обратилась 52-летняя пассажирка рейса "Санкт-Петербург-Москва", сообщившая о краже своих наручных часов стоимостью около 35 тысяч рублей. Пропажа произошла в зоне предварительного досмотра. На месте инцидента часы не были найдены, и в бюро находок они также не числились.

Сотрудники транспортной полиции провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемой в краже. Ей оказалась 59-летняя женщина, следовавшая тем же рейсом из Петербурга в Москву. Выяснилось, что во время прохождения досмотра женщина заметила забытые часы в одном из ящиков для вещей и, убедившись, что никто не видит, решила присвоить их себе. Затем она продолжила путь в Москву.

После прибытия в московский аэропорт "Внуково" подозреваемая была задержана полицией, и украденные часы были изъяты у нее в ходе обыска. Следственный отдел линейного подразделения МВД России в аэропорту Пулково возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее мы сообщили о том, что транспортная полиция задержала подозреваемого в поджоге тепловоза на станции Ручьи.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО