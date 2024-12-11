Транспортная полиция задержала подозреваемого в поджоге тепловоза на станции Ручьи

Подозреваемый задержан в рамках статьи 91 УПК РФ.

В результате совместных оперативно-розыскных действий сотрудников Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, информационного отдела СПб ЛУ МВД России на транспорте, Санкт-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также ОМОНа "Балтика" Росгвардии был задержан подозреваемый в поджоге локомотива на станции Ручьи.

Как пишет "Петербургский дневник", 22-летнему жителю Петербурга предъявлено обвинение в поджоге кабины тепловоза, произошедшего на 18-м тупиковом пути железнодорожной станции Ручьи в Калининском районе города.

По данному преступлению, квалифицируемому по статье 205 часть 1 УК РФ ("Террористический акт"), следователем Санкт-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан в рамках статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что правоохранители расследуют факт травмирования мужчины на ж/д путях под Вырицей.

Фото: Транспортная полиция СЗФО