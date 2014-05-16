Правоохранители расследуют факт травмирования мужчины на ж/д путях под Вырицей

Житель Гатчинского района пытался пересечь магистраль и попал под поезд.

Сотрудниками Санкт-Петебургс – Витебского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка по факту наезда поезда на 42-летнего жителя Вырицы. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Напомним, что происшествие имело место сегодня ночью в 2 км от железнодорожной станции Вырица. Мужчина пересекал пути и оказался травмирован вследствие наезда на него электропоезда "Санкт-Петербург – Поселок".

Установлено, что 42-летний житель поселка Вырица предположительно в состоянии опьянения предпринял попытку перейти стальную магистраль перед приближающимся поездом. На сигнал повышенной громкости, поданный машинистом, он не реагировал. Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина госпитализирован. Транспортная Полиция СЗФО

Ранее мы сообщали, что мужчину без сознания достали из реки Охты.

Фото: УТ МВД России по СЗФО