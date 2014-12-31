Мужчину без сознания достали из реки Охты

Предположительно, он упал с Охтинской плотины.

В районе 11 часов экстренные службы Северной столицы получили информацию об обнаружении мужчины, который без сознания плыл по течению реки Охты. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Санкт-Петербурга.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы вместе со спасателями, выстроившись цепочкой, достали из реки мужчину, который был без сознания. Также сотрудники вневедомственной охраны помогли перенести пострадавшего в автомобиль скорой помощи. Росгвардия Санкт-Петербурга

Согласно предварительным данным, мужчина мог упасть в воду с Охтинской плотины, которая расположена неподалеку. Предполагается, что во время падения пострадавший получил травмы, которые и привели к потере сознания.

В настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что утром 28 декабря 19-летний пассажир станции "Ладожская" упал в обморок. Медики осмотрели пострадавшего и забрали его в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга