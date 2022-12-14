На Охте стартовал подъем затопленных понтонов

Отмечается, что на берегу в месте размещения понтонов уложили специальные биоматы.

С утра 16 июня сотрудники комитета по природопользованию Петербурга, МЧС и администрации Красногвардейского района ведут на Охте работы по подъему трех затопленных понтонов. Об этом заявил глава районной администрации Андрей Хорт.

Отмечается, что на берегу в месте размещения понтонов уложили специальные биоматы – сорбирующее покрывало, защищающее землю и препятствующее попаданию нефтепродуктов в почву, вытекающих с судна. На следующем этапе начнется подъем понтонов на берег.

Ранее прошло водолазное обследование затопленных понтонов на реке. Напомним, именно они стали источником разлива нефтепродуктов. Пробоину заделали специальным "пластырем".

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга