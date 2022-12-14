Начались работы по водолазному обследованию затопленных понтонов на Охте

Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения нефтепродуктов на реке, установлены боновые ограждения.

Утром 11 июня стартовали работы по водолазному обследованию затопленных понтонов на реке Охте, которые являются источником разлива нефтепродуктов в реке. Об этом заявил глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт в своем tg-канале.

Отмечается, что обнаружена пробоина. Ее в ближайшее время заделает водолаз специальным "пластырем". После этого из понтонов откачают воду и нефтепродукты.

Далее все три понтона отбуксируют к месту, позволяющему осуществить подъем на берег. Пока придерживаемся этого плана. Андрей Хорт, глава администрации Красногвардейского района Петербурга

Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения нефтепродуктов на реке, установлены боновые ограждения.

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю из Петербурга вывезли 13 тонн опасных отходов.

Видео: Telegram / Андрей Хорт