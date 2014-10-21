В Выборгском районе ликвидировали разлив нефтепродуктов

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Как следует из сообщения пресс-службы Смольного, 11 сентября в Комитет по природопользованию поступили сведения о нахождении разлива нефтепродуктов недалеко от проспекта Энгельса, 190. Экологические службы СПб ГКУ "Пиларн" и ГУП "Экострой" уже ликвидировали разлитие.

В общей сложности сотрудниками служб была собрана 1 тонна нефтеводяной смеси и более 250-ти кг. замазученных отходов. После оперативного устранения разлива работники в целях очистки местности произвели обработку прилегающих территорий сорбентом.

Нефтепродукты представляют опасность не только в виде загрязнения, но и возгорания с последующим повреждением окружающей среды. Потому пресс-служба Правительства напоминает жителям города, что они могут сообщать о подобных ситуациях в мобильную экологическую круглосуточную службу Комитета по природопользованию.

Фото: Полиинформ