За неделю из Петербурга вывезли 13 тонн опасных отходов

Специалисты СПб ГКУ "Пиларн" выезжали 19 раз для проверки сигналов о возможном загрязнении акваторий водных объектов нефтепродуктами.

С 27 мая по 2 июня городские службы по вопросам экологической безопасности приняли 469 обращений от жителей. Специалисты экологической аварийной службы ГУП "Экострой" совершили 28 выездов, в ходе которых собрали 250 кг нефтесодержащих отходов, 4 кг люминесцентных ламп, 1 кг ртутьсодержащих отходов и часы со светосоставом постоянного действия.

Специалисты СПб ГКУ "Пиларн" выезжали 19 раз для проверки сигналов о возможном загрязнении акваторий водных объектов нефтепродуктами. Акватория реки Охты в районе проспекта Энергетиков до моста Шаумяна и Бокситогорской улицы была обработана активной пеной. Из акватории реки Кузьминки в районе улицы Коммунаров в поселке Петро-Славянка было собрано 100 кг замазученного мусора. Активной пеной обработаны акватории рек Сосновки в районе улицы Пионерстроя и Большой Невы в районе Кожевенной линии.

В рамках системы приема опасных отходов от населения было принято 12,7 тонны отходов. На утилизацию и обезвреживание отправлены более 7 т автомобильных покрышек, 1,6 т батареек и аккумуляторов, свыше 1,5 т оргтехники, 1,3 т химических отходов, 589 кг люминесцентных и 94 кг светодиодных ламп, 227 кг просроченных лекарств, 56 кг термометров и 40 кг электронных сигарет.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте состоялась экологическая акция "Чистый берег".

Фото: Правительство Петербурга