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В реке Охта заметили радужные разводы
Сегодня, 9:38
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В реке Охта заметили радужные разводы

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О загрязнении воды рассказали жильцы ЖК "Зима-Лето".

В реке Охта обнаружили масляные пятна. Сегодня, 3 июня, на место случившегося прибыли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Петербургу. 

О загрязнении воды рассказали очевидцы. Они обнаружили радужные разводы вблизи с ЖК "Зима-Лето". Государственные инспекторы управления приехали на место для оценки ситуации и поиска предполагаемого источника поступления нефтепродуктов в водный объект.

Подробности уточняются. Результаты проверки появятся позже.

Ранее мы писали, что садоводов Ленобласти призвали не использовать для полива питьевую воду.

Фото: Telegram / truezimaleto - ЖК ЗимаЛето СПб

Теги: загрязнение воды, охта, радужные разводы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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