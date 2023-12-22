В реке Охта заметили радужные разводы

О загрязнении воды рассказали жильцы ЖК "Зима-Лето".

В реке Охта обнаружили масляные пятна. Сегодня, 3 июня, на место случившегося прибыли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

О загрязнении воды рассказали очевидцы. Они обнаружили радужные разводы вблизи с ЖК "Зима-Лето". Государственные инспекторы управления приехали на место для оценки ситуации и поиска предполагаемого источника поступления нефтепродуктов в водный объект.

Подробности уточняются. Результаты проверки появятся позже.

Ранее мы писали, что садоводов Ленобласти призвали не использовать для полива питьевую воду.

Фото: Telegram / truezimaleto - ЖК ЗимаЛето СПб