В реке Охта заметили радужные разводы

В реке Охта обнаружили масляные пятна. Сегодня, 3 июня, на место случившегося прибыли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Петербургу.
О загрязнении воды рассказали очевидцы. Они обнаружили радужные разводы вблизи с ЖК "Зима-Лето". Государственные инспекторы управления приехали на место для оценки ситуации и поиска предполагаемого источника поступления нефтепродуктов в водный объект.
Подробности уточняются. Результаты проверки появятся позже.
Ранее мы писали, что садоводов Ленобласти призвали не использовать для полива питьевую воду.
Фото: Telegram / truezimaleto - ЖК ЗимаЛето СПб
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