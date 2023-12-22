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Садоводов Ленобласти призвали не использовать для полива питьевую воду
Сегодня, 14:04
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Садоводов Ленобласти призвали не использовать для полива питьевую воду

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В комитете подчеркнули важность бережного отношения к водным ресурсам и разумного использования воды в сельском хозяйстве.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти обратился к местным жителям и дачникам с призывом экономить питьевую воду и не использовать ее для полива садовых растений.

В комитете подчеркнули важность бережного отношения к водным ресурсам и разумного использования воды в сельском хозяйстве. Водоснабжение предназначено для обеспечения людей питьевой водой и удовлетворения бытовых потребностей, а не для полива садовых участков и наполнения бассейнов, говорится в обращении.

Также жителей и дачников предупредили, что самостоятельное подключение к системе водоснабжения путем врезок и установки насосов является незаконным. Подобные действия могут привести к нарушению баланса в централизованной системе водоснабжения, лишая воды соседние дома и улицы.

 Ранее мы сообщили о том, что проверка автопарков станций скорой помощи состоится в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, питьевая вода
Категории: Лента новостей,

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