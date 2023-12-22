Проверка автопарков станций скорой помощи состоится в Ленобласти

Комиссия по здравоохранению Ленинградской области проинспектирует автопарк машин скорой помощи в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Причиной для этого стали претензии работников из Кингисеппского района, которые утверждают, что машины находятся в неудовлетворительном состоянии.
Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов поручил руководителю областного департамента здравоохранения Александру Жаркову подготовить отчёт о техническом обслуживании и состоянии машин скорой помощи во всех районах.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть увеличивает единовременную выплату контрактникам СВО.
Фото: Правительство Ленобласти
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