Ленобласть увеличивает единовременную выплату контрактникам СВО

В Ленинградской области увеличили общую сумму выплат при заключении контракта о прохождении военной службы в зоне СВО. Об этом сообщили в региональной администрации.
К существующим выплатам общим размером в 1 млн рублей – региональная и федеральная меры поддержки и земельный сертификат – ещё 100 тысяч добавит фонд "Ленинградский рубеж".
Все платежи для удобства оформляются в военкомате.
Ранее Дрозденко озвучил изменения мер соцподдержки семей с детьми в Ленобласти.
Фото: Telegram/ Александр ДроZденко
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