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Ленобласть увеличивает единовременную выплату контрактникам СВО
Сегодня, 12:56
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Ленобласть увеличивает единовременную выплату контрактникам СВО

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Все платежи для удобства оформляются в военкомате.

В Ленинградской области увеличили общую сумму выплат при заключении контракта о прохождении военной службы в зоне СВО. Об этом сообщили в региональной администрации.

К существующим выплатам общим размером в 1 млн рублей – региональная и федеральная меры поддержки и земельный сертификат – ещё 100 тысяч добавит фонд "Ленинградский рубеж". 

Все платежи для удобства оформляются в военкомате.

Ранее Дрозденко озвучил изменения мер соцподдержки семей с детьми в Ленобласти.

Фото: Telegram/ Александр ДроZденко

Теги: выплаты, сво
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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