Ленобласть увеличивает единовременную выплату контрактникам СВО

Все платежи для удобства оформляются в военкомате.

В Ленинградской области увеличили общую сумму выплат при заключении контракта о прохождении военной службы в зоне СВО. Об этом сообщили в региональной администрации.

К существующим выплатам общим размером в 1 млн рублей – региональная и федеральная меры поддержки и земельный сертификат – ещё 100 тысяч добавит фонд "Ленинградский рубеж".

Все платежи для удобства оформляются в военкомате.

Ранее Дрозденко озвучил изменения мер соцподдержки семей с детьми в Ленобласти.

Фото: Telegram/ Александр ДроZденко