Дрозденко озвучил изменения мер соцподдержки в Ленобласти

В 2024 году в регионе была внедрена "Виртуальная карта жителя Ленобласти", которая предоставляет многодетным семьям возможность получать скидки. В Тихвине также начал работу семейный МФЦ.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале о нововведениях в сфере социальной поддержки в регионе. Губернатор подчеркнул, что все изменения направлены на улучшение условий для семей с детьми.

В 2024 году в регионе была внедрена "Виртуальная карта жителя Ленобласти", которая предоставляет многодетным семьям возможность получать скидки. В Тихвине также начал работу семейный МФЦ.

В Ленинградской области увеличили размер выплаты на содержание детей для опекунов и приемных семей до 15,7 тыс. рублей. Отменен критерий нуждаемости при предоставлении транспортного средства для многодетных семей. Единовременное пособие при рождении детей также было увеличено. Родители получат 35 тысяч рублей за первого ребенка, 45 тыс. за второго и 60 тыс. за третьего и последующих. Размер земельного капитала для многодетных семей был увеличен до 400 тыс. рублей.

В ближайшее время в Ленинградской области планируется ввести региональный материнский капитал при рождении первого и второго ребенка. В Сланцах, Выборге и Отрадном откроются семейные МФЦ.

Ранее мы сообщили о том, что акция "Всероссийский день посадки леса" стартует в Ленобласти 18 мая.

Фото: Pxhere