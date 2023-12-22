Акция "Всероссийский день посадки леса" стартует в Ленобласти 18 мая

Участникам предлагается высаживать сосны и ели. Принять участие может любой желающий.

В ближайшую субботу, 18 мая, Ленинградская область примет участие во всероссийской акции "День посадки леса". Это ежегодное мероприятие, которое проводится с целью озеленения региона и привлечения внимания общественности к вопросам сохранения и увеличения лесных ресурсов.

В этом году для проведения акции выделено 19 различных площадок. Участникам предлагается высаживать сосны и ели. Принять участие может любой желающий.

Центральное мероприятие в рамках акции "День посадки леса" состоится 25 мая на территории Шумского сельского поселения. Здесь на месте вырубленного арендатором лиственного леса высадят европейскую ель.

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Видео: Правительство Ленобласти