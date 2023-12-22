Сезон летних аттракционов открыли в Ленобласти

Гостехнадзор проверил и зарегистрировал для работы уже 80 аттракционов. Эта процедура проводится перед началом сезона, который обычно приходится на разгар летних каникул

В Ленобласти Гостехнадзор проверил и зарегистрировал для работы уже 80 аттракционов. Эта процедура проводится перед началом сезона, который обычно приходится на разгар летних каникул, уточняет пресс-служба региональной администрации.

Планируется проверить еще около 60-70 аттракционов. При этом каждый объект подвергается тщательному анализу: проверяются его технические характеристики и наличие всех необходимых документов. Кроме того, специалисты проводят визуальный осмотр аттракционов по 16 пунктам и осуществляют пробный запуск. Важно отметить, что ежедневно технику осматривают ответственные за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией.

В настоящее время в Ленинградской области функционируют три парка аттракционов: в Выборгском, Волосовском и Сланцевском районах. Однако большая часть развлекательной техники находится за пределами этих парков.

Ранее мы сообщили о том, что пункты для сдачи ЕГЭ и ГИА оборудуют в Ленобласти.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)