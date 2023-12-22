Пункты для сдачи ЕГЭ и ГИА оборудуют в Ленобласти

Для проведения экзаменов в 11 классах будут задействованы 48 пунктов, а для экзаменов в 9 классах – 201 пункт.

Зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов провел заседание штаба, посвященное вопросам обеспечения безопасности при проведении ЕГЭ и ГИА на территории региона, сообщает пресс-служба комитета по образованию.

В работе штаба приняли участие представители областных комитетов по ТЭК, здравоохранению, правопорядку и безопасности, а также сотрудники ГУ МВД. В ходе заседания обсуждались возможные меры по оказанию медицинской помощи участникам экзаменов и контролю за бесперебойным электроснабжением объектов.

В Ленинградской области для проведения экзаменов в 11 классах будут задействованы 48 пунктов, а для экзаменов в 9 классах – 201 пункт.

Ранее мы сообщили о том, что новый сервис "ГосQR" заработал в МФЦ Ленобласти.

Фото: комитет образования Ленобласти