Новый сервис "ГосQR" заработал в МФЦ Ленобласти

Благодаря этому нововведению, время посещения МФЦ сокращается, а вероятность ошибок при заполнении заявок уменьшается.

В многофункциональных центрах (МФЦ) Ленинградской области введен новый сервис, предназначенный для экономии времени заявителей. Теперь в этих центрах можно воспользоваться "ГосQR".

Благодаря этому нововведению, время посещения МФЦ сокращается, а вероятность ошибок при заполнении заявок уменьшается. Для этого заявителю достаточно отсканировать специальный QR-код в центре, после чего все необходимые сведения поступят из его личного кабинета на портале Госуслуг.

Стоит отметить, что согласие на использование данных из цифрового профиля выдается только на 12 часов, после чего оно автоматически отзывается и становится недействительным.

Ранее мы сообщили о том, что 54 двойни родилось в Ленобласти с начала 2024 года.

Фото: Правительство Ленобласти