54 двойни родилось в Ленобласти с начала 2024 года

Примечательно, что мальчиков среди новорожденных больше, чем девочек.

В Ленинградской области рождается больше мальчиков, чем девочек, согласно статистике, представленной пресс-службой управления ЗАГСа 47 региона во вторник, 14 мая.

Так, с начала года в области родилось 4232 ребенка, включая 54 пары близнецов. Примечательно, что мальчиков среди новорожденных больше на 190. В апреле было зарегистрировано всего 969 новорожденных.

Статистика управления показывает, что чаще всего матерями становятся жительницы Ленинградской области в возрасте 30-34 лет, для которых это второй или последующий ребенок в семье.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проходит ремонт семи региональных трасс.

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